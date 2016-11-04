Анатолий Бышовец: «Краснодар» сейчас столкнулся с проблемой травм, этим и объясняются неудачи
Заслуженный тренер СССР Анатолий
Бышовец прокомментировал поражение «Краснодара» от «Шальке» (0:2) в матче
четвертого тура группового раунда Лиги Европы.
«Краснодар» сейчас столкнулся с проблемой травм, этим и
объясняются неудачи. Это может быть, как естественный процесс, так и результат
ошибок при форсировании подготовки к определенному матчу. Но пока травмы не
позволяют команде распределить нагрузку и сыграть в полную силу. Качественно
заменить Ари и Федора Смолова другими игроками у «Краснодара» пока не
получается», - цитирует Бышовца Sportbox.ru
Не смотря на поражение, «Краснодар» сохранил шансы на выход в плей-офф Лиги Европы и с шестью очками расположился на втором месте в группе.
Лига Европы
Групповой этап
4-й тур
Матч
Шальке 04 - Краснодар - 2:0 (2:0)
Голы
Кайсара 25 (1:0). Бенталеб 28 (2:0).
Состав
Шальке 04: Ферманн, Налдо, Баба (Колашинац, 68), Аого, Кайсара, Хёведес, Настасич, Стамбули, Коноплянка (Шёпф, 82), Бенталеб (Горецка, 56), Шупо-Мотинг
Краснодар: Крицюк, Налдо, Гранквист, Енджейчик (Калешин, 76), Каборе, Жоаозиньо, Ахмедов (Измайлов, 58), Эбуэ Куасси, Подберёзкин (Лаборде, 11), Петров, Перейра
Предупреждения:
Баба, 17; Хёведес, 32; Настасич, 44 - Лаборде, 52; Эбуэ Куасси, 72
Судья:
Славко Винчич (Словения)
Место и дата
03 ноября 23:05, Фелтинс Арена, Текстовая трансляция