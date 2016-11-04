Анатолий Бышовец: «Краснодар» сейчас столкнулся с проблемой травм, этим и объясняются неудачи

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал поражение «Краснодара» от «Шальке» (0:2) в матче четвертого тура группового раунда Лиги Европы.

«Краснодар» сейчас столкнулся с проблемой травм, этим и объясняются неудачи. Это может быть, как естественный процесс, так и результат ошибок при форсировании подготовки к определенному матчу. Но пока травмы не позволяют команде распределить нагрузку и сыграть в полную силу. Качественно заменить Ари и Федора Смолова другими игроками у «Краснодара» пока не получается», - цитирует Бышовца Sportbox.ru

Не смотря на поражение, «Краснодар» сохранил шансы на выход в плей-офф Лиги Европы и с шестью очками расположился на втором месте в группе.

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