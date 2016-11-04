Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Джокович- : -Чилич
Теннис  Бердых- : -Маррэй
Футбол  Малага- : -Спортинг
Баскетбол  Жальгирис- : -Дарушафака
Футбол  Монпелье- : -Марсель
Теннис  Тсонга- : -Раонич
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Анатолий Бышовец: «Краснодар» сейчас столкнулся с проблемой травм, этим и объясняются неудачи

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал поражение «Краснодара» от «Шальке» (0:2) в матче четвертого тура группового раунда Лиги Европы.

«Краснодар» сейчас столкнулся с проблемой травм, этим и объясняются неудачи. Это может быть, как естественный процесс, так и результат ошибок при форсировании подготовки к определенному матчу. Но пока травмы не позволяют команде распределить нагрузку и сыграть в полную силу. Качественно заменить Ари и Федора Смолова другими игроками у «Краснодара» пока не получается», - цитирует Бышовца Sportbox.ru

Не смотря на поражение, «Краснодар» сохранил шансы на выход в плей-офф Лиги Европы и с шестью очками расположился на втором месте в группе.

Лига Европы
Групповой этап
4-й тур

Матч

Шальке 04 - Краснодар - 2:0 (2:0)

Голы

Кайсара 25 (1:0). Бенталеб 28 (2:0).

Состав

Шальке 04: Ферманн, Налдо, Баба (Колашинац, 68), Аого, Кайсара, Хёведес, Настасич, Стамбули, Коноплянка (Шёпф, 82), Бенталеб (Горецка, 56), Шупо-Мотинг

Краснодар: Крицюк, Налдо, Гранквист, Енджейчик (Калешин, 76), Каборе, Жоаозиньо, Ахмедов (Измайлов, 58), Эбуэ Куасси, Подберёзкин (Лаборде, 11), Петров, Перейра

Предупреждения:

Баба, 17; Хёведес, 32; Настасич, 44 - Лаборде, 52; Эбуэ Куасси, 72

Судья:

Славко Винчич (Словения)

Место и дата

03 ноября 23:05, Фелтинс Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Анатолий Бышовец: «Зенит» одержал запланированную победу над соперником среднего уровняЗаслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал победу «Зенита» в матче с «Дандолком» (2:1).Дик Адвокат: Ради результата Соу работает до седьмого потаГлавный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат после матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (2:1) высказался об игре форварда Муссы Соу, который на второй минуте открыл счет ударом в падении через себя.«Кержаков делал то, чего не хватает Шатову». Включение Геннадия Орлова«Кержаков делал то, чего не хватает Шатову». Включение Геннадия ОрловаКомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов после четвертой победы «Зенита» в ЛЕ – об удачном матче Александра Кержакова и росте авторитета ЛуческуЖулиано вновь попал в команду недели Лиги ЕвропыОфициальный сайт УЕФА опубликовал команду недели по итогам 4-го тура группового этапа Лиги Европы.Владимир Казаченок: «Зениту» по силам выиграть Лигу ЕвропыБывший нападающий «Зенита» Владимир Казаченок прокомментировал выступление питерской команды в Лиге Европы.Александр Кержаков: Хорошо отреагировали на пропущенный гол, который сами себе привезлиНападающий «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал победу над «Дандолком» (2:1) в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.Ох уж эти немцы… Как «Краснодар» уступил «Шальке»Ох уж эти немцы… Как «Краснодар» уступил «Шальке»«Советский спорт» разбирает матч, в котором российский клуб вновь не смог обыграть немцев.Синдром немецкой овчарки. Колонка Юрия ЦыбаневаСиндром немецкой овчарки. Колонка Юрия ЦыбаневаВот уже третий сезон «Краснодар» попадает на площадке Лиги Европы в одну и ту же историю. Будто подвергается нападению немецкой овчарки.«У Кокорина – потери. А Смолова не хватает». Ловчев о «Зените» и «Краснодаре»«У Кокорина – потери. А Смолова не хватает». Ловчев о «Зените» и «Краснодаре»Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о матчах российских клубов в Лиге Европы.Овечкин забивает дважды, а «Краснодар» снова уступает «Шальке». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вашему вниманию утреннюю сводку главных новостей.Мауро Икарди: Такое ощущение, что все в мире сейчас против «Интера»Нападающий «Интера» Мауро Икарди посетовал на судьбу после поражения команды от «Саутгемптона» (1:2) в матче 4-го тура Лиги Европы.Александр Бубнов: «Зенит» старается беречь силы, что вполне понятноФутбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу «Зенита» над ирландским «Дандолком» в матче Лиги Европы.Маркус Вайнцирль: «Шальке» забил два мяча в самое подходящее времяГлавный тренер «Шальке 04» Маркус Вайнцирль прокомментировал победу своей команды над «Краснодаром» (2:0) в матче Лиги Европы.Евгений Коноплянка: Не сказал бы, что матч с «Краснодаром» получился для «Шальке» легкимПолузащитник «Шальке» и сборной Украины Евгений Коноплянка поделился впечатлениями от матча с «Краснодаром» в Лиге Европы.Игорь Шалимов: Смолова против «Шальке» выпускать изначально не планировалиИгорь Шалимов: Смолова против «Шальке» выпускать изначально не планировалиПосле поражения от «Шальке» (0:2) главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов дал понять, что не считает проигрыш катастрофой.Напасть без нападающих… «Краснодар» не забил и вновь проиграл «Шальке»Напасть без нападающих… «Краснодар» не забил и вновь проиграл «Шальке»Оставшийся без форвардов «Краснодар» не смог забить в Гельзенкирхене и второй раз за две недели проиграл «Шальке» в Лиге Европы.Игорь Шалимов: Мы не забили «Шальке», проиграли, но получили опыт как командаГлавный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов подвел итоги матча с немецким «Шальке» в Лиге Европы.Защитник «Дандолка» Бойл: Были близки к ничьей, но класс «Зенита» сыграл свою рольЗащитник «Дандолка» Энди Бойл поделился впечатлениями от матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Зенита» (1:2).Доменико Кришито: «Зенит» в матче против «Дандолка» должен был забивать большеЗащитник «Зенита» Доменико Кришито поделился впечатлениями от матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Дандолка» (2:1).Провальная неделя. Обзор таблицы коэффициентовПровальная неделя. Обзор таблицы коэффициентовРоссийские клубы провалили вторую еврокубковую неделю кряду. От отрыва от Португалии практически ничего не осталось.

Шальке 04
Шальке 04календарьстатистика
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Анатолий Бышовец
Анатолий Бышовецвсе новости
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение