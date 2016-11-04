Вадим Тюльпанов: Нет ничего страшного в вибрации поля стадиона на Крестовском - ситуация штатная

Глава временной комиссии Совета Федерации по подготовке к чемпионату мира-2018 Вадим Тюльпанов, рассказал о проблемах с полем стадиона на Крестовском острове в Петербурге.

- Когда решится вопрос с вибрацией поля? Инженеры думают, каким образом решить вопрос. За счёт утяжеления конструкции это возможно. Это не такая сложная ситуация. В общем, довольно штатная ситуация. Ничего страшного в ней нет, - приводит слова Тюльпанова «Спорт-Экспресс».

Напомним, 2 ноября инспекторы ФИФА отметили превышенный уровень вибрации выкатного поля стадиона на Крестовском.

Строительные работы на объекте начались в 2007-м году и должны завершиться к 26 декабря 2016 года. 30 декабря стадион планируется ввести в эксплуатацию. «Зенит» проведет первые игры на арене весной 2017 года. Стадион на Крестовском примет матчи Кубка Конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020.