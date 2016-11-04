Вадим Тюльпанов: Нет ничего страшного в вибрации поля стадиона на Крестовском - ситуация штатная
Глава временной комиссии Совета Федерации по подготовке
к чемпионату мира-2018 Вадим Тюльпанов, рассказал о проблемах с полем стадиона
на Крестовском острове в Петербурге.
- Когда решится вопрос
с вибрацией поля? Инженеры думают, каким образом решить вопрос. За счёт
утяжеления конструкции это возможно. Это не такая сложная ситуация. В общем,
довольно штатная ситуация. Ничего страшного в ней нет, - приводит слова
Тюльпанова «Спорт-Экспресс».
Напомним,
2 ноября инспекторы ФИФА отметили превышенный
уровень вибрации выкатного поля стадиона на Крестовском.
Строительные
работы на объекте начались в 2007-м году и должны завершиться к 26 декабря 2016
года. 30 декабря стадион планируется ввести в эксплуатацию. «Зенит» проведет
первые игры на арене весной 2017 года. Стадион на Крестовском примет матчи
Кубка Конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020.