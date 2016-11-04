«Крылья Советов» и «Урал» сыграли вничью в матче молодежных команд
Матч 13-го тура молодежного
первенства России между «Крыльями Советов» и «Уралом» завершился вничью.
Итоговый счет матча – 1:1.
В составе «Крыльев»
отличился Давид Захарян, у «Урала» забил Артем Юсупов. «Урал» набрал 16 очков и
занимает десятое место. У «Крыльев» 11 очков и 13-е место.
Молодежное первенство. 13-й тур
Матч
Крылья Советов (мол) - Урал (мол) - 1:1 (0:1)
Голы
Юсупов 13 (0:1). Захарян 52 (1:1).
Состав
Крылья Советов (мол): Павлов, Краснов, Масальский, Столяров, Ермолаев, Лозовик, Васильев, Киселёв, Дмитрюк, Кирица, Захарян
Урал (мол): Тимофеев, Шалин, Горин, Нисафутдинов, Бердников, Корелин, Гавтадзе, Валиахметов, Нуров, Юсупов, Конате
Место и дата
04 ноября 15:30, Металлург (запасное поле), Онлайн-трансляция
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