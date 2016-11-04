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«Крылья Советов» и «Урал» сыграли вничью в матче молодежных команд

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 13-го тура молодежного первенства России между «Крыльями Советов» и «Уралом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

В составе «Крыльев» отличился Давид Захарян, у «Урала» забил Артем Юсупов. «Урал» набрал 16 очков и занимает десятое место. У «Крыльев» 11 очков и 13-е место.

Молодежное первенство. 13-й тур

Матч

Крылья Советов (мол) - Урал (мол) - 1:1 (0:1)

Голы

Юсупов 13 (0:1). Захарян 52 (1:1).

Состав

Крылья Советов (мол): Павлов, Краснов, Масальский, Столяров, Ермолаев, Лозовик, Васильев, Киселёв, Дмитрюк, Кирица, Захарян

Урал (мол): Тимофеев, Шалин, Горин, Нисафутдинов, Бердников, Корелин, Гавтадзе, Валиахметов, Нуров, Юсупов, Конате

Место и дата

04 ноября 15:30, Металлург (запасное поле), Онлайн-трансляция

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