Андрей Миронов: У нас в команде – 22 капитана. Мы все – одно целое
Капитан сборной России Андрей Миронов после тренировки команды в Хельсинки дал интервью обозревателю «Советского спорта».
- Андрей, напомните, когда еще вы были капитаном?
- Был
момент в «Динамо» в начале сезона, еще в олимпийской сборной. Как к этому
отношусь? Играть нужно как обычно. Просто ответственность выше, спасибо за
доверие тренерскому штабу и ребятам. У нас в команде – 22 капитана. Мы все –
одно целое.
- То есть не надо речи
произносить в раздевалке?
- У нас речь может
произнести каждый. Что, есть какой-то протокол? Если на тебя повесили лычку, ты
должен сразу речь толкать? Все говорят, и я в том числе. И неправильно, когда
кто-то будет просто молчать, если у него что-то на душе.
- Вам помогает опыт, который вы получили на серебряном чемпионате мира в Праге?
- Вообще любой опыт полезен. Из каждой игры выносишь какие-то нюансы. Это помогает в работе.
Матч
Россия - Финляндия - 5:1 (1:0, 0:1, 4:0)
Голы:
Голышев (Ничушкин, Киселевич), 13:22 (1:0). Аалтонен (Салминен, Йоэнсуу), 31:14 (1:1 - бол.). Светлаков (Киселевич, Ничушкин), 49:58 (2:1). Голышев (Ничушкин), 53:10 (3:1). Гусев (Барабанов), 59:00 (4:1 - п.в.). Ткачёв 59:49 (5:1).
Место и дата
03 ноября 19:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция