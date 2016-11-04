Андрей Миронов: Мы нацелены на то, чтобы победить на Кубке Карьяла

Капитан сборной России Андрей Миронов после тренировки команды в Хельсинки дал интервью обозревателю «Советского спорта».

- Очень красиво сборная России сыграла с финнами.

- Главное – не красиво, а результативно. Это самое важное. Мы нацелены на то, чтобы победить на «Кубке Карьялы».

- В одном из моментов у вас возникла стычка с финном. Что там было?

- Да игровой эпизод, ничего страшного. Он сцепился, я сцепился. Никто не хотел уступать.

- Когда говорят об НХЛ, то в пример всегда ставят Марка Мессье как легендарного капитана. А кто идеал для вас?

- Юра Бабенко из «Динамо». Настоящий капитан. Запомнился отношением к делу, к ребятам. Умел создать атмосферу в раздевалке. Все было шикарно.