Андрей Миронов: Мы нацелены на то, чтобы победить на Кубке Карьяла
Капитан сборной России Андрей Миронов после тренировки команды в Хельсинки дал интервью обозревателю «Советского спорта».
- Очень красиво сборная России сыграла с финнами.
- Главное – не красиво, а результативно. Это самое важное. Мы
нацелены на то, чтобы победить на «Кубке Карьялы».
- В одном из моментов у вас возникла стычка с финном. Что там было?
- Да игровой эпизод, ничего страшного. Он сцепился, я сцепился.
Никто не хотел уступать.
- Когда говорят об НХЛ, то в пример всегда ставят Марка Мессье как легендарного капитана. А кто идеал для вас?
- Юра Бабенко из «Динамо». Настоящий капитан. Запомнился отношением к делу, к ребятам. Умел создать атмосферу в раздевалке. Все было шикарно.
Матч
Россия - Финляндия - 5:1 (1:0, 0:1, 4:0)
Голы:
Голышев (Ничушкин, Киселевич), 13:22 (1:0). Аалтонен (Салминен, Йоэнсуу), 31:14 (1:1 - бол.). Светлаков (Киселевич, Ничушкин), 49:58 (2:1). Голышев (Ничушкин), 53:10 (3:1). Гусев (Барабанов), 59:00 (4:1 - п.в.). Ткачёв 59:49 (5:1).
Место и дата
03 ноября 19:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция