Алан Дзагоев: Мы всегда выходили из непростых ситуаций, выйдем еще раз
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился ожиданиями от матча против «Амкара» в 13-м туре чемпионата России. Также он выразил уверенность, что его команда преодолеет непростую ситуацию.
«Ближайший матч у нас с «Амкаром», и нам обязательно нужна победа. Нужно работать, выигрывать – сейчас эта победа важна как никогда. Конечно, она не решит все разом, но однозначно поменяет настроение в лучшую сторону. Дальше будет пауза на матчи сборных, после которой мы будем двигаться дальше, набирать обороты и очки, которые мы упустили.
Что
касается ситуации в команде, то могу сказать, что это не в первый раз – уже
бывали случаи, когда много игроков выпадало, у команды был некий спад, и мы теряли
очки. Здесь ничего не остается делать, кроме как продолжать работать, тренироваться,
играть и выходить на прежний уровень. Повторюсь, это не первый случай. Мы
всегда выходили из непростых ситуаций, выйдем еще раз», - написал
Дзагоев на своем официальном сайте.
Напомним,
что Дзагоев не сможет сыграть в матче против «Амкара» из-за травмы. Матч ЦСКА –
«Амкар» состоится 6 ноября. Начало в 19:00 по Москве.