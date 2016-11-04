Алан Дзагоев: Мы всегда выходили из непростых ситуаций, выйдем еще раз

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился ожиданиями от матча против «Амкара» в 13-м туре чемпионата России. Также он выразил уверенность, что его команда преодолеет непростую ситуацию.

«Ближайший матч у нас с «Амкаром», и нам обязательно нужна победа. Нужно работать, выигрывать – сейчас эта победа важна как никогда. Конечно, она не решит все разом, но однозначно поменяет настроение в лучшую сторону. Дальше будет пауза на матчи сборных, после которой мы будем двигаться дальше, набирать обороты и очки, которые мы упустили.

Что касается ситуации в команде, то могу сказать, что это не в первый раз – уже бывали случаи, когда много игроков выпадало, у команды был некий спад, и мы теряли очки. Здесь ничего не остается делать, кроме как продолжать работать, тренироваться, играть и выходить на прежний уровень. Повторюсь, это не первый случай. Мы всегда выходили из непростых ситуаций, выйдем еще раз», - написал Дзагоев на своем официальном сайте.

Напомним, что Дзагоев не сможет сыграть в матче против «Амкара» из-за травмы. Матч ЦСКА – «Амкар» состоится 6 ноября. Начало в 19:00 по Москве.