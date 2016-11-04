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Александр Медведев: Предпосылки для продления контракта с Ковальчуком хорошие

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Член совета директоров СКА Александр Медведев рассказал о возможном продлении контракта с форвардом клуба Ильей Ковальчуком.

- У меня еще не было времени пообщаться лично с Ильей по поводу продления контракта, но знаю, что руководство СКА ведет переговоры. Предпосылки хорошие для продления контракта, - передает слова Медведева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, вице-президент СКА Роман Ротенберг рассказал, что клуб ведет переговоры о продлении контрактов с Ильей Ковальчуком и Виктором Тихоновым. В этом сезоне Илья Ковальчук провел в составе СКА 27 матчей и набрал 36 (16+20) очков. 

Илья Ковальчук перешел в СКА 15 июля 2013 году, его контракт рассчитан на четыре года. До этого форвард выступал за «Нью-Джерси», однако 12 июля 2013 года Ковальчук заявил о завершении карьеры в НХЛ.

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