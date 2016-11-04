Валерий Карпин: Нет шанса, что я передумаю и смогу тренировать ЦСКА

Эксперт «Матч ТВ», бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин отверг возможность возглавить ЦСКА.

«Нет, ЦСКА не возглавлю. Почему? Потому что, я уже говорил миллион раз. Это невозможно представить, потому что я спартаковец. Шанса, что я передумаю, нет», – сказал Карпин в эфире программы «Афиша» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, Карпин играл в «Спартаке» в 1990-1994 годах, а после завершения карьеры тренировал команду в 2009-2014 годах.