Валерий Карпин: Нет шанса, что я передумаю и смогу тренировать ЦСКА
Эксперт «Матч ТВ»,
бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин отверг возможность возглавить
ЦСКА.
«Нет, ЦСКА не возглавлю. Почему? Потому что, я уже говорил миллион раз. Это невозможно представить, потому что я спартаковец. Шанса, что я передумаю, нет», – сказал Карпин в эфире программы «Афиша» на телеканале «Матч ТВ».
Напомним, Карпин играл в «Спартаке» в 1990-1994 годах, а после завершения карьеры тренировал команду в 2009-2014 годах.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически