Японец Уно лидирует после короткой программы на Гран-при в Москве, Коляда – третий
На этапе
Гран-при по фигурному катанию в Москве (Россия) короткую программу в одиночном
катании показали мужчины. Лидирует представитель Японии Шома Уно.
В активе
японца 98,59 баллов. Вторым идет испанец Хавьер Фернандес – 91,55 баллов.
Третьим с результатом 90,28 является россиянин Михаил Коляда. Еще один
представитель России Артур Дмитриев идет седьмым, его соотечественник Гордей
Горшков – девятым.
Фигурное
катание. Гран-при
Москва
(Россия)
Мужчины.
Одиночное катание
Короткая
программа
1. Шома Уно
(Япония) 98,59
2. Хавьер Фернандес
(Испания) 91,55
3. Михаил
Коляда (Россия) 90,28
... 7. Артур
Дмитриев (Россия) 76,06
... 9. Гордей Горшков
(Россия) 73,37
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