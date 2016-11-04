УПЛ. 14-й тур. «Волынь» - «Сталь» и другие матчи. Онлайн
Результаты матчей 14-го тура чемпионата Украины.
Матч
Состав
Волынь: Недилько, Логинов, Шабанов, Горопевшек, Задерецкий, Шаповал, Романюк, Дудик, Петров, Хомченко, Мемешев
Сталь: Панькив, Ищенко, Стаменкович, Воронин, Пашаев, Малакян Г., Мысык, Задерака, Малакян Э., Каленчук, Комвалиус
Судья:
Александр Дердо (Украина)
Место и дата
04 ноября 18:00, Авангард, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
05 ноября 15:00, Звезда, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
05 ноября 18:00, Арена-Львов, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
06 ноября 18:00, Черноморец, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
06 ноября 20:30, Ника, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
06 ноября 20:30, Днепр-Арена, Онлайн-трансляция
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