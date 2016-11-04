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УПЛ. 14-й тур. «Волынь» - «Сталь» и другие матчи. Онлайн

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей 14-го тура чемпионата Украины.

Матч

Волынь - Сталь - 0:0

1-й тайм

Состав

Волынь: Недилько, Логинов, Шабанов, Горопевшек, Задерецкий, Шаповал, Романюк, Дудик, Петров, Хомченко, Мемешев

Сталь: Панькив, Ищенко, Стаменкович, Воронин, Пашаев, Малакян Г., Мысык, Задерака, Малакян Э., Каленчук, Комвалиус

Судья:

Александр Дердо (Украина)

Место и дата

04 ноября 18:00, Авангард, Онлайн-трансляция

Матч

Звезда - Олимпик

Место и дата

05 ноября 15:00, Звезда, Онлайн-трансляция

Матч

Карпаты - Ворскла

Место и дата

05 ноября 18:00, Арена-Львов, Онлайн-трансляция

Матч

Черноморец - Заря

Место и дата

06 ноября 18:00, Черноморец, Онлайн-трансляция

Матч

Александрия - Шахтер

Место и дата

06 ноября 20:30, Ника, Онлайн-трансляция

Матч

Днепр - Динамо К

Место и дата

06 ноября 20:30, Днепр-Арена, Онлайн-трансляция

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