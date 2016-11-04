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Александр Медведев: В интересах Шипачева и Дадонова играть в КХЛ до Олимпиады в Корее

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Член совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением о перспективах нападающих СКА Вадима Шипачева и Евгения Дадонова, и сказал что не знает о характере травмы вратаря армецев Микко Коскинена.

- Шипачев и Дадонов съездили в Америку, их там все удивило, и они подумывают туда переехать. Они должны остаться до Олимпиады?
- Что значит должны? Я считаю, они могут и в их интересах играть до Олимпиады здесь, потому что есть над чем работать, чтобы быть в первых рядах НХЛ.

- Микко Коскинен получил травму в матче против сборной России.
- Не знаю, что с ним, но обидно, что после первого периода пришлось заменить, - приводит слова Медведева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, вратарь СКА и сборной Финляндии Микко Коскинен получил травму в матче Кубка Карьялы против России. В сезоне-2016/17 28-летний финн провел 10 матчей за СКА и пропустил в них 16 шайб.

Нападающий СКА Вадим Шипачев в сезоне-2016/17 в 20 матчах за армейцев набрал 21 (6+15) очко. Его партнер по звену Евгений Дадонов в 20 матчах набрал также 21 (11+10) очко.

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