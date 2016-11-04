Александр Медведев: В интересах Шипачева и Дадонова играть в КХЛ до Олимпиады в Корее
Член совета
директоров СКА Александр Медведев поделился
мнением о перспективах нападающих СКА Вадима Шипачева и Евгения Дадонова, и
сказал что не знает о характере травмы вратаря армецев Микко Коскинена.
- Шипачев и Дадонов съездили в Америку, их там все
удивило, и они подумывают туда переехать. Они должны остаться до Олимпиады?
- Что значит должны? Я считаю, они могут и в их интересах играть до Олимпиады здесь, потому что есть над чем работать, чтобы быть в первых рядах НХЛ.
- Микко Коскинен получил травму в матче против
сборной России.
- Не знаю, что с ним, но обидно, что после первого периода пришлось заменить, - приводит слова Медведева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, вратарь СКА и
сборной Финляндии Микко Коскинен получил травму в матче Кубка Карьялы против России.
В сезоне-2016/17 28-летний финн провел 10 матчей за СКА и пропустил в них 16
шайб.
Нападающий СКА Вадим
Шипачев в сезоне-2016/17 в 20 матчах за армейцев набрал 21 (6+15) очко. Его
партнер по звену Евгений Дадонов в 20 матчах набрал также 21 (11+10) очко.