Денис Клюев: Последние три матча «молодежки» «Локомотива», как под копирку
Главный
тренер молодежной команды «Локомотива» Денис Клюев прокомментировал поражение
своих подопечных в матче с «Анжи» (1:2), который состоялся в рамках 13-го тура
первенства России.
- У нас последние три матча, как под копирку.
Полное преимущество в первом тайме, большое количество моментов, но очень
слабая реализация.
- В первом
тайме «Локомотив» показывал просто тотальный контроль мяча.
- Мы в перерыве говорили ребятам, что нельзя останавливаться и отдавать инициативу. Пока не получается провести оба тайма на таком же уровне.
- Травма
Дорофеева повлияла на ход игры?
- Наверное, да. В центре поля сбился механизм.
Проиграли всю борьбу в середине, все подборы. Дали слабину, и «Анжи» это почувствовал.
- По
статистике, у нас худшая разница забитых и пропущенных мячей именно в первые 15
минут второго тайма.
- Пытаемся донести до ребят, что нужно продолжать играть, что нельзя расслабляться. Тем более, игра давалась. Создавали моменты, но еще раз говорю: реализация слабая, а в таких матчах она особенно важна. Играть нужно с первой до последней минуты. Футбол такие вещи не прощает.
Матч
Локомотив (мол) - Анжи (мол) - 1:2 (1:0)
Голы
Галаджан 3 (1:0). Юсупов 52 (1:1). Щербак 79 (1:2).
Состав
Локомотив (мол): Ковалёв, Логашов (Самохвалов, 46), Лапшов, Рахмонов, Поярков (Чиканчи, 77), Куликов, Дорофеев, Рыбчинский, Галанин, Тугарев (Лысов, 71), Галаджан
Анжи (мол): Седов, Рикматуллаев, Донцов, Белов, Джамалутдинов, Ходаковский, Щербак, Кузьмин, Магомедов Р., Саидов, Гайдаров
Предупреждения:
Галаджан, 76 - нет
Место и дата
04 ноября 13:00, Локомотив-Перово, Онлайн-трансляция