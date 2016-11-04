Денис Клюев: Последние три матча «молодежки» «Локомотива», как под копирку

Главный тренер молодежной команды «Локомотива» Денис Клюев прокомментировал поражение своих подопечных в матче с «Анжи» (1:2), который состоялся в рамках 13-го тура первенства России.

- У нас последние три матча, как под копирку. Полное преимущество в первом тайме, большое количество моментов, но очень слабая реализация.

- В первом тайме «Локомотив» показывал просто тотальный контроль мяча.

- Мы в перерыве говорили ребятам, что нельзя останавливаться и отдавать инициативу. Пока не получается провести оба тайма на таком же уровне.

- Травма Дорофеева повлияла на ход игры?

- Наверное, да. В центре поля сбился механизм. Проиграли всю борьбу в середине, все подборы. Дали слабину, и «Анжи» это почувствовал.

- По статистике, у нас худшая разница забитых и пропущенных мячей именно в первые 15 минут второго тайма.

- Пытаемся донести до ребят, что нужно продолжать играть, что нельзя расслабляться. Тем более, игра давалась. Создавали моменты, но еще раз говорю: реализация слабая, а в таких матчах она особенно важна. Играть нужно с первой до последней минуты. Футбол такие вещи не прощает.