Кузюткин возглавит женскую сборную России

Новым главным тренером женской сборной России станет Владимир Кузюткин, о его назначении объявят в ближайшее время, сообщает VolleyballNews.ru.

Ассисентом Кузюткина будет нынешний главный тренер краснодарского «Динамо» Константин Ушаков, который при этом останется работать в клубе. Контракты с обоими тренерами будут рассчитаны до 2020 года.

Напомним, Кузюткин возглавлял сборную России в 2008-2011 годах и привел команду к победе на чемпионате мира 2010 года.

Последним место работы 69-летнего тренера была сборная Болгарии, с которой он работал с февраля по ноябрь 2014 года.