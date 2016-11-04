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Кузюткин возглавит женскую сборную России

Источник:  Volleyball NewsКомментарии

Новым главным тренером женской сборной России станет Владимир Кузюткин, о его назначении объявят в ближайшее время, сообщает VolleyballNews.ru.

Ассисентом Кузюткина будет нынешний главный тренер краснодарского «Динамо» Константин Ушаков, который при этом останется работать в клубе. Контракты с обоими тренерами будут рассчитаны до 2020 года.

Напомним, Кузюткин возглавлял сборную России в 2008-2011 годах и привел команду к победе на чемпионате мира 2010 года.

Последним место работы 69-летнего тренера была сборная Болгарии, с которой он работал с февраля по ноябрь 2014 года.

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