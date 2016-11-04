Британский геймер попал в книгу рекордов Гиннесса за рекорд по длительности игры в Football Manager

Даррен Блэнд установил рекорд Гиннесса по продолжительности игры в футбольный симулятор Football Manager.





В общей сложности Блэнд провел за игрой 173 дня 16 часов и 51 минуту. Он играл за итальянскую «Фиорентину» на протяжении 154 сезонов, одержав 151 побед в чемпионате.



Даррен Блэнд рассказал, что мог бы играть дальше, если бы не пролил кофе на свой ноутбук.



Football Manager — серия компьютерных игр, симуляторов футбольного менеджмента