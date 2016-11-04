Месси, Роналду, Неймар и еще 20 игроков претендуют на звание лучшего футболиста мира по версии ФИФА
ФИФА на
своем официальном сайте опубликовала список претендентов на звание лучшего
футболиста мира по версии организации. В него вошли 23 игрока.
Среди претендентов
– Лионель Месси, Криштиану Роналду, Джейми Варди, Джанлуиджи Буффон, Мануэль
Нойер, Андрес Иньеста, Н’Голо Канте, Неймар, Димитри Пайе и другие.
Полный
список претендентов:
Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Гарет Бэйл («Реал»), Джанлуиджи
Буффон («Ювентус»), Криштиану Роналду («Реал»), Кевин де Брюйне («Манчестер
Сити»), Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»), Андрес Иньеста («Барселона»),
Антуан Гризманн («Атлетико»), Димитри Пайей («Вест Хэм»), Н’Голо Канте
(«Челси»), Рияд Марез («Лестер»), Лионель Месси («Барселона»), Тони Кроос
(«Реал»), Роберт Левандовски («Бавария»), Лука Модрич («Реал»), Мануэль Нойер
(«Бавария»), Неймар («Барселона»), Месут Озил («Арсенал»), Поль Погба
(«Манчестер Юнайтед»), Серхио Рамос («Реал»), Луис Суарес («Барселона»), Джейми
Варди («Лестер»), Алексис Санчес («Арсенал»)
Церемония
вручения трофея состоится 9 января 2017 года.