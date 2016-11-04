Юрген Клопп: Может, в январе «Манчестер Юнайтед» будет рад, что больше не играет в Европе

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не считает, что отсутствие еврокубков является преимущество его команды перед конкурентами.

«Ну, какое это преимущество? Просто это наша нынешняя ситуация. Когда мои команды играли в Европе, я не думал, что есть какой-то перебор матчей. Нам нужно показать, что мы правильно используем дополнительное время для тренировок.

А вы спрашиваете Антонио Конте об этом каждую неделю? Возможно, «Манчестер Юнайтед» также окажется в такой ситуации в январе. Может, они не очень рады, что проигрывают, но в январе будут довольны, что не играют в Европе», – сказал Клопп на пресс-конференции перед матчем 11-го тура премьер-лиги с «Уотфордом».

Напомним, накануне «Манчестер Юнайтед» проиграл «Фенербахче» (1:2) и опустился на третье место в группе A Лиги Европы.