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Юрген Клопп: Может, в январе «Манчестер Юнайтед» будет рад, что больше не играет в Европе

Источник:  Sky SportsКомментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не считает, что отсутствие еврокубков является преимущество его команды перед конкурентами.

«Ну, какое это преимущество? Просто это наша нынешняя ситуация. Когда мои команды играли в Европе, я не думал, что есть какой-то перебор матчей. Нам нужно показать, что мы правильно используем дополнительное время для тренировок.

А вы спрашиваете Антонио Конте об этом каждую неделю? Возможно, «Манчестер Юнайтед» также окажется в такой ситуации в январе. Может, они не очень рады, что проигрывают, но в январе будут довольны, что не играют в Европе», – сказал Клопп на пресс-конференции перед матчем 11-го тура премьер-лиги с «Уотфордом».

Напомним, накануне «Манчестер Юнайтед» проиграл «Фенербахче» (1:2) и опустился на третье место в группе A Лиги Европы.

Матч

Ливерпуль - Уотфорд

Место и дата

06 ноября 17:15, Энфилд, Онлайн-трансляция

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