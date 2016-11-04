Нигерийский форвард Обадже: Мной интересуется «Спартак», я отправляюсь на просмотр
«Спартак»
заинтересован в форварде клуба нигерийской премьер-лиге «Викки Туристс» Годвине
Обадже. Об этом сообщил сам футболист.
«В понедельник
я отправлюсь из Нигерии в Россию на просмотр в московский «Спартак». Они хотят
подписать со мной контракт, но перед этим они хотели бы, чтобы я потренировался
с ними пару недель. Я хочу пройти это испытание. Надеюсь, что все завершится
удачно», - цитирует Обадже completesportsnigeria.com.
В минувшем
сезоне 19-летний Годвин Обадже стал лучшим бомбардиром чемпионата Нигерии,
забив 18 мячей.
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