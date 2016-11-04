Венгер, Конте и Клопп претендуют на премию лучшему тренеру месяца в АПЛ
Английская премьер лига назвала номинантов на премию «Главный тренер октября».
В список номинантов вошли: Арсен Венгер («Арсенал») – в четырех матча три победы и одна ничья. Антонио Конте («Челси») – четыре победы, в четырех октябрьских встречах. Марк Хьюз («Сток Сити») – три победы, одна ничья. И Юрген Клопп, «Ливерпуль» которого также в октябре не знал поражений, сыграв один матч вничью.
Напомним, после 10
туров чемпионата Англии в таблице лидируют «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Ливерпул»,
в активе трех команд по 23 очка. Затем «Челси», набравший на одно очко меньше. Замыкает
зону еврокубков с 20-ю очками лондонский «Тоттенхэм».
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