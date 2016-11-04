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Венгер, Конте и Клопп претендуют на премию лучшему тренеру месяца в АПЛ

Источник:  АПЛКомментарии

Английская премьер лига назвала номинантов на премию «Главный тренер октября».

В список номинантов вошли: Арсен Венгер («Арсенал») – в четырех матча три победы и одна ничья. Антонио Конте («Челси») – четыре победы, в четырех октябрьских встречах. Марк Хьюз («Сток Сити») – три победы, одна ничья. И Юрген Клопп, «Ливерпуль» которого также в октябре не знал поражений, сыграв один матч вничью.

Напомним, после 10 туров чемпионата Англии в таблице лидируют «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Ливерпул», в активе трех команд по 23 очка. Затем «Челси», набравший на одно очко меньше. Замыкает зону еврокубков с 20-ю очками лондонский «Тоттенхэм». 

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