Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Джокович4:6, 5:5Чилич
Теннис  Бердых- : -Маррэй
Футбол  Малага- : -Спортинг
Баскетбол  Жальгирис15 : 11Дарушафака
Футбол  Монпелье- : -Марсель
Теннис  Тсонга- : -Раонич
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Игорь Шестеркин: Я готов сыграть против сборной Швеции

Павел Лысенков, Александр Семкив
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вратарь сборной России Игорь Шестеркин после тренировки команды в Хельсинки ответил на вопросы корреспондента «Советского спорта».

- Игорь, вы готовы в субботу сыграть против шведов, если вам представится такая возможность?

- Это у тренерского штаба нужно спросить, сыграю ли я. Если что, я готов, конечно.

- Не удивило, что матч Чехия – Швеция получился таким крупным – 6:3?

- Я даже не знал, как они сыграли. Кто хоть победил? Чехия? Ну бывает.

Напомним, матч Швеция - Россия состоится завтра, 5 октября и начнется в 14:30 по московскому времени.

Матч

Швеция - Россия

Место и дата

05 ноября 14:30, , Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Игорь Шестеркин: Дацюк дает советы и бывает, издевается на буллитахВратарь сборной России Игорь Шестеркин после тренировки команды в Хельсинки ответил на вопросы корреспондента «Советского спорта».Игорь Шестеркин: Обидно, что Микко Коскинен получил травмуВратарь сборной России Игорь Шестеркин после тренировки команды в Хельсинки ответил на вопросы корреспондента «Советского спорта».Игорь Шестеркин: Объясняю Коскинену что-то на пальцах, а он не понимает (видео)Игорь Шестеркин: Объясняю Коскинену что-то на пальцах, а он не понимает (видео)Вратарь сборной России Игорь Шестеркин после тренировки команды в Хельсинки дал интервью обозревателю «Советского спорта».Андрей Миронов: Мы нацелены на то, чтобы победить на Кубке КарьялаКапитан сборной России Андрей Миронов после тренировки команды в Хельсинки дал интервью обозревателю «Советского спорта».Андрей Миронов: У нас в команде – 22 капитана. Мы все – одно целоеКапитан сборной России Андрей Миронов после тренировки команды в Хельсинки дал интервью обозревателю «Советского спорта».Мартин Бродо: Сборная России играет в динамичный хоккейЗнаменитый вратарь «Нью-Джерси» и сборной Канады дал интервью в Хельсинки обозревателю «Советского спорта» и NHL.com/ru Павлу Лысенкову.Игорь Никитин: С вратарем на матч со Швецией определимся завтраТренер сборной России Игорь Никитин после занятия команды в Хельсинки ответил на вопросы корреспондента «Советского спорта».Игорь Никитин: Впереди хорошие соперники. И очень важно показать стабильностьТренер сборной России Игорь Никитин после занятия команды в Хельсинки ответил на вопросы корреспондента «Советского спорта».Киселевич пропустил тренировку сборной России перед матчем со ШвециейЗащитник сборной России Богдан Киселевич пропустил тренировку команды в пятницу, сообщает «Р-Спорт».Зинэтула Билялетдинов: Для первого раза Ткачев за сборную сыграл неплохоГлавный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался об игре форварда Владимира Ткачева за сборную России в матче Кубка «Карьяла» с Финляндией (5:1).Вячеслав Старшинов: Матч с финнами пойдет на пользу и игрокам, и руководству сборнойДвукратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира Вячеслав Старшинов прокомментировал победу сборной России в стартовом матче Кубка Карьяла против финской команды.Борис Михайлов: У нас самая молодая команда, и она была злой и динамичнойДвукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о стартовом матче российской команды на Кубке Карьяла.Владимир Петров: Игра сборной оставила позитивное впечатлениеДвукратный олимпийский чемпион Владимир Петров поделился мнением о стартовом матче российской команды на Кубке Карьяла.«Кайф на полную! Прям прет от этого». Что говорили игроки сборной России (видео)«Кайф на полную! Прям прет от этого». Что говорили игроки сборной России (видео)Обозреватель «Советского спорта» после матча Финляндия – Россия (1:5) поговорил с игроками нашей сборной.Задачка «на вшивость» для ЗнаркаЗадачка «на вшивость» для ЗнаркаНедавние юниоры оказались куда зубастее именитых лидеров КХЛ. И что теперь с ними делать главному тренеру сборной России?Владимир Ткачев: Игра финнов сломалась после третьей пропущенной шайбыНападающий сборной России Владимир Ткачев поделился впечатлениями от матча с финнами (5:1) на Кубке Карьяла.Александр Барабанов: Когда первый раз сыграл в тело - перестал волноватьсяНападающий сборной России Александр Барабанов поделился впечатлениями от матча с финнами (5:1) на Кубке Карьяла.Валерий Ничушкин: Сорокин дал нам уверенность в начале игры с финнамиФорвард ЦСКА и сборной России Валерий Ничушкин поделился впечатлениями от матча с финнами (5:1) на Кубке Карьяла.Анатолий Голышев: С Ничушкиным играли друг против друга по школеНападающий сборной России Анатолий Голышев рассказал о взаимодействии на площадке с Валерием Ничушкиным.Олег Знарок: Почему остался в Новогорске Витолиньш? А кого я должен был оставить с СКА?Обозреватель «Советского спорта» после матча Финляндия – Россия (1:5) поговорил с нашим главным тренером Олегом Знарком.

Швеция
Швециякалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Игорь Шестёркин
Игорь Шестёркинвсе новости
Кубок Карьяла
Кубок Карьяла

Cпецпредложение