Игорь Шестеркин: Я готов сыграть против сборной Швеции

Вратарь сборной России Игорь Шестеркин после тренировки команды в Хельсинки ответил на вопросы корреспондента «Советского спорта».

- Игорь, вы готовы в субботу сыграть против шведов, если вам представится такая возможность?



- Это у тренерского штаба нужно спросить, сыграю ли я. Если что, я готов, конечно.