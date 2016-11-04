Игорь Шестеркин: Я готов сыграть против сборной Швеции
Вратарь сборной России Игорь Шестеркин после тренировки команды в Хельсинки ответил на вопросы корреспондента «Советского спорта».
- Игорь, вы готовы в субботу
сыграть против шведов, если вам представится такая возможность?
- Это у тренерского штаба нужно спросить, сыграю ли я. Если что, я готов, конечно.
- Не удивило, что матч Чехия – Швеция получился таким крупным – 6:3?
- Я даже не знал, как они сыграли. Кто хоть победил? Чехия? Ну бывает.
Напомним, матч Швеция - Россия состоится завтра, 5 октября и начнется в 14:30 по московскому времени.
Матч
Место и дата
05 ноября 14:30, , Онлайн-трансляция
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