Изнер обыграл Сока и вышел в полуфинал турнира в Париже
Матч 1/4 финала турнира АТР серии «Мастерс» в Париже между
американцами Джоном Изнером и Джеком Соком завершился победой Изнера. Итоговый
счет матча – 7:6 (6), 4:6, 6:4.
Матч продолжался два часа и 17 минут. Изнер сделал 17 эйсов
против семи у соперника и совершил меньше двойных ошибок (3:4). В полуфинале
ему будет противостоять победитель пары Марин Чилич (Хорватия) – Новак Джокович
(Сербия).
Турнир АТР
«Мастерс»
Париж (Франция)
Закрытые корты
Покрытие: хард
Призовой фонд: 3 748 925 евро
1/4 финала
Матч
Изнер Д. (США) - Сок Д. (США) - 7:6, 4:6, 6:4
Место и дата
04 ноября 16:00, , Онлайн-трансляция
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