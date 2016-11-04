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Изнер обыграл Сока и вышел в полуфинал турнира в Париже

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 1/4 финала турнира АТР серии «Мастерс» в Париже между американцами Джоном Изнером и Джеком Соком завершился победой Изнера. Итоговый счет матча – 7:6 (6), 4:6, 6:4.

Матч продолжался два часа и 17 минут. Изнер сделал 17 эйсов против семи у соперника и совершил меньше двойных ошибок (3:4). В полуфинале ему будет противостоять победитель пары Марин Чилич (Хорватия) – Новак Джокович (Сербия).

Турнир АТР

«Мастерс»

Париж (Франция)

Закрытые корты

Покрытие: хард

Призовой фонд: 3 748 925 евро

1/4 финала

Матч

Изнер Д. (США) - Сок Д. (США) - 7:6, 4:6, 6:4

Место и дата

04 ноября 16:00, , Онлайн-трансляция

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