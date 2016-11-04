Игорь Шестеркин: Обидно, что Микко Коскинен получил травму

Вратарь сборной России Игорь Шестеркин после тренировки команды в Хельсинки ответил на вопросы корреспондента «Советского спорта».

- Микко Коскинен, ваш партнер по СКА, травмировался и выбыл до конца турнира. Как вы реагируете на такую новость?

- Обидно, что он получил травму. Но это хоккей, тут никто не застрахован. Я еще с ним не разговаривал на эту тему. Однако мне сказали, что Коскинен пропустит три недели.

- Как вы воспринимаете, что теперь на вас в клубе выпадет больше нагрузки?

- Буду играть – это хорошо. Постараюсь оправдать надежды.

- Какие у вас вообще отношения с Коскиненом в СКА?

- Когда один – легионер, а другой вратарь по-английски не разговаривает, какими они могут быть? Мы особо не общаемся. Так, на пальцах ему что-то объясняю. А он особо не понимает?

- Почему же вы не учите язык? Вас вот «Рейнджерс» на драфте выбрал.

- Я стараюсь, но что-то не особо получается.

- Однажды поедете в НХЛ.

- Вот тогда и выучу.



