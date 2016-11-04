Игорь Шестеркин: Дацюк дает советы и бывает, издевается на буллитах

Вратарь сборной России Игорь Шестеркин после тренировки команды в Хельсинки ответил на вопросы корреспондента «Советского спорта».

- Как игрок вы ставите перед собой цель – попасть на чемпионат мира?

- Мне сейчас важно закрепиться в составе СКА и проявлять себя с каждым разом как можно лучше. А там уже как судьба распорядится.

- Насколько важно, что у вас в раздевалке есть такой легендарный игрок как Павел Дацюк?

- Приятно пообщаться, что-то спросить. Павел дает советы. Бывает, издевается на буллитах. Но ничего, что-то новое запоминаешь. Это наверняка поможет.

- Дацюк подсказывает вратарю, куда любят бросать форварды?

- Нет – например, что можно сделать перед тренировкой. Мы с ним иногда работаем. Очень приятный человек.



