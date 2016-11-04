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Александр Касперович: Вернулись к средствам подготовки, которые успешно применялись 10-15 лет назад

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович рассказал, какие изменения произошли в подготовке команды к сезону.

«Мы провели плодотворную работу во всех командах и провели без срыва всю подготовку женской группы. Думаю, все, что было запланировано за летний период, мы старались решать. Закончили эту часть подготовки в хорошем настроении. Сейчас начинается следующий этап – команды встают на снег. Завтра женская команда улетает в Тюмень.

Были исправлены те моменты, которые не давали спортсменам раскрыться в полной мере и показывать более высокие результаты. Это касается дистанционной скорости и в стрелковой подготовке. Тренеры старались больше индивидуально работать, развивать у своих подопечных определенные группы мышц. Уделяем внимание качеству выстрелам, а не просто их количествам. Вернулись к тем средствам подготовки, которые успешно применяли 10-15 лет назад. У девушек уделяем внимание развитию плечевого пояса. В общем, больше работали индивидуально», – приводит слова Касперовича радиостанция «Спорт FM».

Напомним, первый этап Кубка мира пройдет с 25 ноября по 4 декабря в шведском Эстерсунде.

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