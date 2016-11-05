УНИКС подписал Лоренцо Брауна
Американский защитник Лоренцо Браун перешел в УНИКС,
сообщает официальный сайт казанской команды.
Контракт с Брауном рассчитан до конца нынешнего сезона.
Ранее казанский клуб, лишившийся из-за травмы на несколько
месяцев защитника Антона Понкрашова, пополнился другим разыгрывающим
американцем Орландо Джонсоном.
В прошлом сезоне 26-летний Браун провел восемь матчей за «Финикс» в НБА, набирая в среднем за игру 2,5 очка и делая 1,4 передачи. Всего на его счету 63 игры в НБА.
Матч
Фенербахче - УНИКС - 73:81
Место и дата
02 ноября 20:00, Улкер Спортс Арена, Онлайн-трансляция
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