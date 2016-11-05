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УНИКС подписал Лоренцо Брауна

Источник:  БК УНИКСКомментарии

Американский защитник Лоренцо Браун перешел в УНИКС, сообщает официальный сайт казанской команды.

Контракт с Брауном рассчитан до конца нынешнего сезона.

Ранее казанский клуб, лишившийся из-за травмы на несколько месяцев защитника Антона Понкрашова, пополнился другим разыгрывающим американцем Орландо Джонсоном.

В прошлом сезоне 26-летний Браун провел восемь матчей за «Финикс» в НБА, набирая в среднем за игру 2,5 очка и делая 1,4 передачи. Всего на его счету 63 игры в НБА.

Матч

Фенербахче - УНИКС - 73:81

Место и дата

02 ноября 20:00, Улкер Спортс Арена, Онлайн-трансляция

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