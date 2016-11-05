Димитрис Итудис: ЦСКА заставил лидеров «Олимпиакоса» совершать потери

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис признался, что баскетболисты его клуба сумели заставить лидеров греческого «Олимпиакоса» совершать потери в матче пятого тура регулярного чемпионата Евролиги.

«В целом мы были сильнее. Мы показывали настрой с первой минуты, зная, с чем нам предстоит столкнуться. «Олимпиакос» – команда с очень четкими и ясными идеями по поводу того, что ей нужно делать на площадке. Они кое-что изменили в этом году: стали больше бежать, бороться на щитах, меньше терять мяч. Факт, что в этих элементах мы доминировали, не дали им бежать, вынуждали их лучших игроков, включая Вассилиса Спанулиса, терять мячи. И когда наша команда не совершает потерь, это позволяет исполнять атаки», - приводит официальный сайт ЦСКА слова Итудиса.

В четверг ЦСКА в гостях обыграл «Олимпиакос» со счетом 81:75. Эта победа стала пятой для армейцев в пяти матчах турнира.

В следующем туре Евролиги ЦСКА 11 ноября примет мадридский «Реал».