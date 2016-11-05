Димитрис Итудис: ЦСКА заставил лидеров «Олимпиакоса» совершать потери
Главный тренер ЦСКА Димитрис
Итудис признался, что баскетболисты его клуба сумели заставить лидеров
греческого «Олимпиакоса» совершать потери в матче пятого тура регулярного
чемпионата Евролиги.
«В целом мы были сильнее.
Мы показывали настрой с первой минуты, зная, с чем нам предстоит столкнуться.
«Олимпиакос» – команда с очень четкими и ясными идеями по поводу того, что ей
нужно делать на площадке. Они кое-что изменили в этом году: стали больше бежать,
бороться на щитах, меньше терять мяч. Факт, что в этих элементах мы
доминировали, не дали им бежать, вынуждали их лучших игроков, включая Вассилиса
Спанулиса, терять мячи. И когда наша команда не совершает потерь, это позволяет
исполнять атаки», - приводит официальный сайт ЦСКА слова Итудиса.
В четверг ЦСКА в гостях
обыграл «Олимпиакос» со счетом 81:75. Эта победа стала пятой для армейцев в
пяти матчах турнира.
В следующем туре Евролиги ЦСКА 11 ноября примет мадридский «Реал».
Матч
Олимпиакос - ЦСКА - 75:81
Место и дата
03 ноября 22:00, Стадион Мира и Дружбы, Онлайн-трансляция