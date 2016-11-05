Юрий Панченко: В матче с Казанью своей команды не увидел
Главный тренер московского «Динамо» Юрий Панченко считает,
что у волейболисток его команды в матче чемпионата России против казанских
одноклубниц не было такого настроя и огромного желания победить, как у
соперниц.
«Проиграли и проиграли
по делу. Играть так не годится. С той стороны площадки был виден настрой и
огромное желание победить, у нас этого я не увидел. Мы же вышли какие-то
перепуганные на площадку, провалили полностью прием. У нас стоят на площадке
сборницы… Количество собственных ошибок связываю с каким-то волнением, у нас
была какая-то тишина и болото. Лишь пару человек сопротивлялись и пытались
что-то сделать – сегодня команды на площадке я не видел», - приводит
«Р-Спорт» слова Панченко.
Встреча четвертого тура, прошедшая в среду в Москве,
завершилась в пяти партиях со счетом 3:2 в пользу казанского клуба.