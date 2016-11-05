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Юрий Панченко: В матче с Казанью своей команды не увидел

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Панченко считает, что у волейболисток его команды в матче чемпионата России против казанских одноклубниц не было такого настроя и огромного желания победить, как у соперниц.

«Проиграли и проиграли по делу. Играть так не годится. С той стороны площадки был виден настрой и огромное желание победить, у нас этого я не увидел. Мы же вышли какие-то перепуганные на площадку, провалили полностью прием. У нас стоят на площадке сборницы… Количество собственных ошибок связываю с каким-то волнением, у нас была какая-то тишина и болото. Лишь пару человек сопротивлялись и пытались что-то сделать – сегодня команды на площадке я не видел», - приводит «Р-Спорт» слова Панченко.

Встреча четвертого тура, прошедшая в среду в Москве, завершилась в пяти партиях со счетом 3:2 в пользу казанского клуба.

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