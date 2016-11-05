Ирина Заряжко: Переживала, что в «Динамо» ей будут пасовать так же мало, как и в сборной
Блокирующая казанского «Динамо»
Ирина Заряжко после победы над московскими одноклубницами призналась, что,
переходя в казанский клуб, переживала, что новые партнерши будут ей пасовать
так же мало, как это было в сборной России.
«Очень комфортно мне в
этой команде. У меня был момент волнения, что мне будут также мало пасовать,
как в сборной, но я рада, что это не так. Да, такого объема нет, но количество
передач все равно намного больше, и я рада нападать. Будем еще работать, но я
рада, что сегодня выиграли», - приводит «Р-Спорт» слова Заряжко.
Заряжко перешла в «Динамо» из «Уралочки-НТМК»
в прошедшее межсезонье. В среду казанский клуб в гостевом матче чемпионата
России обыграл московское «Динамо» со счетом 3:2.
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