Ирина Заряжко: Переживала, что в «Динамо» ей будут пасовать так же мало, как и в сборной

Блокирующая казанского «Динамо» Ирина Заряжко после победы над московскими одноклубницами призналась, что, переходя в казанский клуб, переживала, что новые партнерши будут ей пасовать так же мало, как это было в сборной России.

«Очень комфортно мне в этой команде. У меня был момент волнения, что мне будут также мало пасовать, как в сборной, но я рада, что это не так. Да, такого объема нет, но количество передач все равно намного больше, и я рада нападать. Будем еще работать, но я рада, что сегодня выиграли», - приводит «Р-Спорт» слова Заряжко.

Заряжко перешла в «Динамо» из «Уралочки-НТМК» в прошедшее межсезонье. В среду казанский клуб в гостевом матче чемпионата России обыграл московское «Динамо» со счетом 3:2.