Гендиректор «Крыльев Советов»: Угрозы срыва матча с «Уралом» нет

Хавьер Грасия: У нас будет возможность догнать «Уфу», и мы ждем этого матча

Главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия поделился мнением о готовности своей команды к предстоящему матчу 13-го тура РФПЛ с «Уфой».