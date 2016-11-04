Гендиректор «Крыльев Советов»: Угрозы срыва матча с «Уралом» нет
Матч 13-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Уралом»
состоится в назначенный срок, заявил генеральный директор хозяев поля Виталий
Шашков. Ранее стало известно, что поле стадиона в Самаре накануне игры покрыто
снегом.
«Угрозы срыва матча с «Уралом» нет. Поле готовят.
Мы сегодня почистили только одну половину, чтобы на ней могла тренироваться
команда. Разговаривали с тренерами, все понимают ситуацию и будут работать
аккуратно. К игре поле будет готово, если не будет никаких катаклизмов», — цитирует
Шашкова «Чемпионат.com».
Матч «Крылья Советов» - «Урал» состоится 5
ноября. Начало в 16:00 по Москве.
В таких условиях проходила предыгровая тренировка главной команды pic.twitter.com/8L6iCQGspU— ФК Урал (@FCURAL) 4 ноября 2016 г.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически