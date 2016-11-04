Макс Ферстаппен: Меня наказывают, а Хэмилтона – нет, это признак двойных стандартов

Гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен считает, что «Формуле-1» судьи по-разному относятся к пилотам.

«Хэмилтон проехался по траве, срезая поворот, и не был наказан. Хорошо, но позже я сделал то же самое во время борьбы с Себастьяном Феттелем и получил пятисекундный штраф, в результате чего потерял третье место.

Это просто смешно. И я, и Льюис промахнулись мимо точки торможения в одном и том же месте. Как и он, я не получил никакого преимущества, так как входил в поворот первым. Но я наказан, а Льюис – нет, и это признак двойных стандартов», – приводит Motorsport слова Ферстаппена.

Напомним, на «Гран-при Мексики» Ферстаппен финишировал третьим, но из-за штрафа сначала опустился на пятое место. Правда, позднее также был оштрафован пилот «Феррари» Себастьян Феттель, что позволило голландцу подняться на четвертое место в итоговом протоколе.