Сборная России по пляжному футболу уступила Бразилии со счетом 0:7 в 1/2 финала Межконтинентального кубка
Матч Межконтинентального кубка по пляжному футболу между сборными
России и Бразилии завершился убедительной победой бразильцев. Итоговый счет
матча – 7:0.
В составе победителей по два мяча забили Родриго и Маурисиньо.
Также отличились Даниэль Лима, Бокинья и Бруно Шавьер. Бразильцы вышли в финал,
где сыграют с победителем пары Иран – Таити. Сборная России сыграет в матче за
третье место. Отметим, что это самое крупное поражение в истории российской
команды.
Пляжный футбол
Межконтинентальный кубок
Дубай (ОАЭ)
1/2 финала
Бразилия – Россия – 7:0
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