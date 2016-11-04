Майкон признан лучшим игроком октября в «Локомотиве»

Нападающий «Локомотива» Маркес Майкон признан болельщиками столичного клуба лучшим игроком в октябре, сообщает официальный сайт железнодорожников.

За 26-летнего бразильца проголосовали 3994 человека или 49% от общего числа голосовавших. Второе место досталось португальцу Мануэлю Фернандешу – 31, 8 процентов (2599 голосов). Третий – Александр Самедов с 12,5 процентами (1022 голоса).

Напомним, в октябре Майкон забил победный гол в ворота ЦСКА, а также отличился в кубковом матче с самарскими «Крыльями Советов».