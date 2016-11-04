Epsilon eSports не выплатила игрокам месячную зарплату

Организация Epsilon eSports не выплатила игрокам команды по League of Legends месячную заработную плату.



Общий размер задолжанности составляет 25 000 долларов. Игроки команды рассказали, что организация игнорирует их запросы: «Мы попытались связаться с ними в течение нескольких месяцев, но не получил никакого ответа. Мы надеемся найти решение, чтобы решить эту проблему.» Игроки наняли адвоката для решения вопроса по заработной плате.



Организация в свою очередь выпустила заявление, в которым говорится, что все долги перед игроками были выплачены с огромным бонусом.



Epsilon eSports открыла подразделение по League of Legends в апреле этого года. Команда вышла в стадию плей-офф EU Challenger Series, но проиграла в полуфинале коллективу Misfits со счетом 3:0. После этого организация не стала продлевать контракты с игроками.



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