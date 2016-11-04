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Сын Кости Цзю дебютирует на профессиональном ринге 17 декабря

Источник:  Лента.РуКомментарии

Тимофей Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю, дебютирует на профессиональном ринге 17 декабря.

«Счастлив анонсировать свой первый бой на профессиональном ринге. Он пройдет 17 декабря в Сиднее», — сказал боксер.

Соперник Цзю-младшего будет назван позже.

Цзю-старший завершил карьеру в 2005 году в возрасте 35 лет. На профессиональном ринге он провел 34 поединка, в которых одержал 31 победу (26 нокаутом), потерпел два поражения. Еще один бой был признан несостоявшимся.

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