Сын Кости Цзю дебютирует на профессиональном ринге 17 декабря
Тимофей Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю, дебютирует на профессиональном ринге 17 декабря.
«Счастлив анонсировать свой первый бой на профессиональном ринге. Он пройдет 17 декабря в Сиднее», — сказал боксер.
Соперник Цзю-младшего будет назван позже.
Цзю-старший завершил карьеру в 2005 году в возрасте 35 лет. На профессиональном ринге он провел 34 поединка, в которых одержал 31 победу (26 нокаутом), потерпел два поражения. Еще один бой был признан несостоявшимся.
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