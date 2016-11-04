Врач «Ростов»: Ерохин и Калачев работают в общей группе перед матчем с «Арсеналом»

Игроки «Ростова» Александр Ерохин и Тимофей Калачев готовятся к матчу 13-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала» в общей группе. Об этом сообщил врач ростовчан Владимир Хохлов.



«Все нормально, ребята работают в общей группе. Калачев перед игрой с «Атлетико» несколько дней не тренировался и его не хватило функционально. У Ерохина же был разрыв мягких тканей губы, невозможно было сразу остановить кровотечение, поэтому пришлось его заменить. В перерыве мы наложили Александру швы», - цитирует Хохлова «Р-Спорт».

Напомним, что Ерохин и Калачев не смогли завершить матч Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:2) из-за травм. Матч «Ростов» - «Урал» состоится 6 ноября. Начало в 17:00 по Москве.