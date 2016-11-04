Станислав Галиев: Мне нужно вернуть голевое чутье

Форвард «Херши» Станислав Галиев рассказал о возвращении в АХЛ из «Вашингтона», который выставил его на драфт отказов.

«Честно говоря, я рад снова играть, – приводит Washington Post слова Галиева. – Первые несколько матчей наше звено здорово играло. Я получал удовольствие играть по 16-18 минут.

Нельзя постоянно оглядываться назад и ходить без настроения. Нужно идти вперед, выкладываться в играх, набирать очки, возвращать уверенность и улучшать свою игру.

Главный тренер «Херши» сказал мне, что нужно начинать играть. Проводить время в пресс-ложе не поможет мне. Таким образом трудно прогрессировать.

Я лишь стараюсь вернуть свое голевое чутье. Думаю, мне нужно забить один гол, и я снова почувствую себя уверенно. Надеюсь, это дело времени».

Напомним, в октябре «Вашингтон» выставил Галиева на драфт отказов, после чего 24-летний российский форвард вернулся в АХЛ. В 4 матчах за «Херши» Галиев сделал две голевые передачи.

Добавим, что в нынешнем сезоне контракт Галиева стал односторонним, поэтому при переводе в фарм-клуб он должен пройти драфт отказов.