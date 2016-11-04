Забияко и Энберт лидируют после короткой программы на Гран-при в Москве
На этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве
(Россия) завершилась короткая программа в парном катании. Лидирует российская
пара Наталья Забияко/Александр Энберт.
У лидеров в активе 69,67 балла. Второе место за
немецкой парой Алена Савченко/Бруно Массо – 69,51. Итальянцы Валентина Марчей и
Ондржей Готарек с результатом 66,82 идут третьими. На четвертом месте еще одна
российская пара Кристина Астахова/Алексей Рогонов (65,51). Россияне Алиса
Ефимова и Александр Коровин занимают шестое место.
Фигурное
катание. Гран-при
Москва
(Россия)
Парное катание
Короткая
программа
1. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) 69,67
2. Алена Савченко/Бруно Массо (Германия) 69,51
3. Валентина Марчей/Ондржей Готарек (Италия) 66,82
4. Кристина Астахова/Алексей Рогонов (Россия)
65,51
... 6. Алиса Ефимова/Алексей Коровин (Россия) 61,27