Забияко и Энберт лидируют после короткой программы на Гран-при в Москве

Александр Энберт: Цель на будущий год – побороться за попадание на чемпионаты Европы и мира

Российский фигурист Александр Энберт, выступающий в паре с Натальей Забияко, оценил выступление в произвольной программе на чемпионате России и планах на следующий сезон.