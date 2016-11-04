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Забияко и Энберт лидируют после короткой программы на Гран-при в Москве

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве (Россия) завершилась короткая программа в парном катании. Лидирует российская пара Наталья Забияко/Александр Энберт.

У лидеров в активе 69,67 балла. Второе место за немецкой парой Алена Савченко/Бруно Массо – 69,51. Итальянцы Валентина Марчей и Ондржей Готарек с результатом 66,82 идут третьими. На четвертом месте еще одна российская пара Кристина Астахова/Алексей Рогонов (65,51). Россияне Алиса Ефимова и Александр Коровин занимают шестое место.

Фигурное катание. Гран-при

Москва (Россия)

Парное катание

Короткая программа

1. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) 69,67

2. Алена Савченко/Бруно Массо (Германия) 69,51

3. Валентина Марчей/Ондржей Готарек (Италия) 66,82

4. Кристина Астахова/Алексей Рогонов (Россия) 65,51

... 6. Алиса Ефимова/Алексей Коровин (Россия) 61,27

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