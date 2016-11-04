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Александр Медведев: Все бы хотели видеть Итоговый турнир WTA в Петербурге. Главное, чтобы не вмешалась политика

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Генеральный директор женского теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев рассказал о возможности провести женский Итоговый турнир в Петербурге.

- С точки зрения наших возможностей, отношения WTA и игроков все бы хотели, чтобы Итоговый турнир из Сингапура переехал в Петербург. Тендера не будет, будут переговоры. Решение примет правление WTA. Самое главное, чтобы в него не вмешались политические соображения. Мы наблюдали, что Россию, пытаются лишить права проведения больших соревнований, а Итоговый турнир - это фактически чемпионат мира. Будем надеяться, что политика не будет мешать и не полезет в это дело, а напротив, спорт будет помогать политике.

- Есть ли прогресс в переговорах по участию кого-то из сестер Уильямс на St. Petersburg Ladies Trophy, который пройдет в феврале?
- В конце ноября проведем пресс-конференцию, где будет Светлана Кузнецова, которая подтвердила участие в турнире, и объявим, какие теннисисты на 100 процентов будут играть. Так что потерпите до конца ноября, - передает слова Медведева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, ранее Александр Медведев рассказал, что рассматривает вариант проведения Итогового турнира WTA в Петербурге в 2018 году.

St. Petersburg Ladies Trophy - женский турнир категории Premier, который пройдет с 30 января по 5 февраля 2017 года. В интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге» Александр Медведев заявлял, что «на турнир приедет по крайней мере одна из сестер Уильямс». 

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