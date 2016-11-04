Александр Медведев: Будем надеяться, что все команды доиграют сезон КХЛ
Член совета
директоров СКА Александр Медведев назвал
главных конкурентов СКА и рассказал о финансовых проблемах некоторых клубов
КХЛ.
- Глядя на текущее выступление СКА, как считаете,
есть ли у армейцев конкуренты?
- Конечно. На Западе, в первую очередь, ЦСКА а на Востоке здорово играют «Авангард» и «Магнитка». Когда говорят, что нет конкурентов, думаю, пытаются расслабить СКА.
- В этом сезоне появлялась информация, что проблемы
у «Слована», «Медвешчака», «Кузни». Как бороться
с этим?
- Сложные времена, кризис, непросто финансировать. Про Новокузнецк ничего не могу сказать, сегодня прошло сообщение, что спонсоры гарантируют исполнение своих обязательств. Насколько знаю, у «Слована» проблемы решены, у «Динамо» из Риги - тоже. «Медвешчак» испытывал проблемы, но и они решены. Будем надеяться, что все доиграют, - приводит слова Медведева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, после 27 игр
СКА с 67 очками занимает первое место в Западной конференции, на втором месте
идет ЦСКА с 63 очками после 28 игр.
Следующий матч армейцы
Петербурга проведут 9 ноября против московского «Динамо».