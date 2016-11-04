Алия Мустафина и Алексей Зайцев сыграли свадьбу в Краснодаре (фото)
Двукратная
олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина и бобслеист
сборной России Алексей Зайцев сыграли свадьбу. Спортсмены связали себя
узами брака в Краснодаре.
Алексей Зайцев – серебряный призер чемпионата Европы по бобслею, чемпион России 2014 года, вице-чемпион страны нынешнего года. Алия Мустафина – двукратная олимпийская чемпионка, пятикратный призер Олимпийских игр, трижды становилась лучшей в мире, пять раз – в Европе.
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