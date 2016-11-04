Алия Мустафина и Алексей Зайцев сыграли свадьбу в Краснодаре (фото)

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина и бобслеист сборной России Алексей Зайцев сыграли свадьбу. Спортсмены связали себя узами брака в Краснодаре.

Мустафина и Зайцев познакомились в ноябре 2015 года, когда лежали с травмами в одной больнице. «Свадьба проходит на родине жениха в Краснодаре. Я очень счастлив за дочь, - сказал отец гимнастки Фархат Мустафин. Его слова приводит «Комсомольская правда».

Алексей Зайцев – серебряный призер чемпионата Европы по бобслею, чемпион России 2014 года, вице-чемпион страны нынешнего года. Алия Мустафина – двукратная олимпийская чемпионка, пятикратный призер Олимпийских игр, трижды становилась лучшей в мире, пять раз – в Европе.