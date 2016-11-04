Симон Кьяер: Ибрагимович напыщен и высокомерен

Защитник «Фенербахче» Симон Кьяер рассказал о стычке с форвардом «Манчестер Юнайтед» Златаном Ибрагимовичем в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле.

«Я не слышал, что он сказал, но он определенно был недоволен, – сказал датский защитник. – Но именно таким я знаю его на поле. Он напыщен и высокомерен. Таков его стиль игры.

Я должен был играть максимально плотно с ним и не давать ему пространства, потому что он хороший игрок. Это часть футбола, и я не отношусь к этому серьезно. Я не в первый раз играю против него и знаю, как он реагирует. В этом нет проблемы. Это, как я сказал, часть игры».

Напомним, матч с «Фенербахче» стал шестым в сезоне, в котором Ибрагимович не смог забить гол.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча