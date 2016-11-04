Анатолий Бышовец: Не думаю, что «Спартак» будет испытывать проблемы в матче с «Томью» без Промеса и Боккетти
Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец
поделился ожиданиями от матча между «Томью» и «Спартаком». Напомним, что
командам предстоит сыграть в 13-м туре чемпионата России.
«Томь» хорошо выглядела в матче с «Зенитом»,
питерцы испытывали проблемы, хотя имели преимущество. У команды была контригра,
уверенность. «Спартаку» придется считаться с соперником.
Отступать «Томи» некуда, она прижата к стене. Не
думаю, что красно-белые будут испытывать серьезные проблемы из-за отсутствия Промеса и Боккетти. Единственное, что может сказаться - недооценка соперника»,
- цитирует Бышовца «Р-Спорт».
Матч «Томь» - «Спартак» состоится 5 ноября.
Начало матча в 11:00 по Москве.
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