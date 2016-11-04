Джокович проиграл Чиличу в Париже и может лишиться первого места в рейтинге АТР

Матч 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Париже между сербом Новаком Джоковичем и хорватом Марином Чиличем завершился победой хорватского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:4, 7:6 (2) в пользу Чилича.

Матч продолжался один час и 44 минуты. Чилич сделал девять эйсов против трех у соперника. Оба теннисиста совершили по две двойные ошибки. В полуфинале Чилич сыграет с американцем Джоном Изнером.

Отметим, что может лишиться первого места в рейтинге АТР. Это произойдет в том случае, если британец Энди Маррэй выиграет турнир или дойдет до финала.

Турнир АТР

«Мастерс»

Париж (Франция)

Закрытые корты

Покрытие: хард

Призовой фонд: 3 748 925 евро

1/4 финала