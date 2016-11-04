Джокович проиграл Чиличу в Париже и может лишиться первого места в рейтинге АТР
Матч 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в
Париже между сербом Новаком Джоковичем и хорватом Марином Чиличем завершился
победой хорватского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:4, 7:6 (2) в пользу
Чилича.
Матч продолжался один час и 44 минуты. Чилич
сделал девять эйсов против трех у соперника. Оба теннисиста совершили по две
двойные ошибки. В полуфинале Чилич сыграет с американцем Джоном Изнером.
Отметим, что может лишиться первого места в
рейтинге АТР. Это произойдет в том случае, если британец Энди
Маррэй выиграет турнир или дойдет до финала.
Турнир АТР
«Мастерс»
Париж (Франция)
Закрытые корты
Покрытие: хард
Призовой фонд: 3 748 925 евро
1/4 финала
Матч
Джокович Н. (Сербия) - Чилич М. (Хорватия) - 4:6, 6:7
Место и дата
04 ноября 18:45, , Онлайн-трансляция
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