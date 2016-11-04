Александр Зубков: Мы были готовы продолжить сотрудничество со Шнайдером, но он сам лишил себя этой возможности

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков заявил, что контракт с главным тренером сборной России по скелетону Вилли Шнайдером не будет продлен.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Шнайдер заявил, что Федерация бобслея России имеет перед ним серьезную задолженность по заработной плате.

«Реально этому тренеру не выплатили зарплату не за год, как он утверждает, а всего за два месяца – апрель и май этого года.

Процесс идет, и вопрос будет закрыт в ближайшее время, но большую часть суммы, процентов 90, он уже получил. Если угодно, мы можем представить бухгалтерские документы. Мы были готовы продолжить сотрудничество со Шнайдером, но он сам лишил себя этой возможности», – приводит ТАСС слова Зубкова.

Напомним, Шнайдер работал со сборной России с 2012 года.