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У «Реала» отсудили 20 миллионов евро за незаконную господдержку

Источник:  MarcaКомментарии

Мадридский «Реал» проиграл суд и будет вынужден заплатить 20,3 миллиона евро по делу о незаконной господдержке. Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует Marca, такое решение принял суд Евросоюза в ответ на апелляцию мадридского клуба. Ранее Еврокомиссия постановила, что договор о передаче земли около домашнего стадиона клуба «Сантьяго Бернабеу» государству был составлен неправильно, и мадридский клуб должен вернуть часть денег. Согласно сделке, «Реал» получил от властей 22,7 миллиона евро.

Еврокомиссия постановила, что «Реал» должен вернуть 18,4 миллиона евро. С этим выводом согласился суд Евросоюза, добавив к этой сумме накопившиеся проценты, что в итоге и составило 20,3 миллиона. 

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