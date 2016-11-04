Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Джокович4:6, 6:7Чилич
Теннис  Бердых4:5Маррэй
Футбол  Малага- : -Спортинг
Баскетбол  Жальгирис80 : 83Дарушафака
Футбол  Монпелье- : -Марсель
Теннис  Тсонга- : -Раонич
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Владислав Радимов: Когда все уляжется, мы будем гордиться новым стадионом в Петербурге

Источник:  InstagramКомментарии

Стадион на Крестовском острове станет предметом гордости болельщиков, считает главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов. Напомним, что здесь пройдут матчи чемпионата мира

«Хо-хо! И Вау! Это я про новый стадион! Вот люди пишут, tрничают, усмехаются по поводу долгостроя, растущей сметы и прочее, а по мне так нереально круто и грандиозно! Понятное дело, я не специалист в области стадионостроения, но уверен - когда все уляжется, успокоится, то будем гордиться этим сооружением! И начнутся аханья-оханья всех, кто сюда пожалует! А если про сегодняшние недоделки... Ну да, не немцы, чего уж тут, сразу на отлично сделать не выходит. Как сказали сами строители: «после сдачи доделаем напильником!», - -написал Радимов в своем Instagram.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах в России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. 

Хо-хо! И Вау! Это я про новый стадион! Вот люди пишут, ёрничают, усмехаются по поводу долгостроя, растущей сметы и прочее, а по мне так нереально круто и грандиозно! Понятное дело, я не специалист в области стадионостроения, но уверен - когда все уляжется, успокоится, то будем гордиться этим сооружением! И начнутся аханья-оханья всех, кто сюда пожалует! А если про сегодняшние недоделки... Ну да, не немцы, чего уж тут, сразу на отлично сделать не выходит. Как сказали сами строители: "после сдачи доделаем напильником!" :)))) В любом случае, Зенит-Арена не на свалке строится, напротив, прародитель у него отличный: стадион им.Кирова, сам туда с радостью бегал мальчишкой на матчи Зенита! А потом дважды играл: за сборную - в день закрытия Игр доброй воли в 94-м и последний матч перед началом строительства, в 2006 - против Динамо! Одним словом - завидую футболистам, которые будут тут играть! ЗАВИДУЮ! 🙈🙈🙈😂😂😂Самый лучший стадион для самого лучшего Города 👆💪#петербург#зенитарена#

Фото опубликовано Влад Радимов (@radimov02)

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Федерация футбола Украины оштрафована за красно-черный флаг на матче с КосовоФедерация футбола Украины оштрафована ФИФА на 15 000 швейцарских франков по итогам матча квалификации ЧМ-2018 Украина – Косово (3:0). Напомним, что из-за непризнания Украиной независимости Косово матч проходил в польском Кракове.Промес вызван в сборную Голландии, но с Бельгией и Люксембургом не сыграет из-за травмыГлавный тренер сборной Голландии Данни Блинд вызвал в стан национальной команды полузащитника московского «Спартака» Квинси Промеса.Касильяс не вызван в сборную Испании на матчи с Македонией и АнглиейТренерский штаб сборной Испании во главе с Хуленом Лопетеги определился со списком игроков, которые будут вызваны на игру отборочной кампании ЧМ-2018 с командой Македонии (12 ноября, дома).Алексей Сорокин: К 30 декабря со стадионом в Санкт-Петербурге все будет в нормеГлава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин – о приезде рабочей группы ФИФА для проверки стадиона на Крестовском острове.Алексей Сорокин: Есть конкретный план, как устранить вибрацию выкатного поля стадиона в Санкт-ПетербургеГлава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин – о проблеме излишней вибрации выкатного поля в Санкт-Петербурге.«Вибрация – это не ошибка, а недочет». Что опять не так со стадионом в Питере?«Вибрация – это не ошибка, а недочет». Что опять не так со стадионом в Питере?Стадион на Крестовском острове снова удивил.Куман отговаривает Маккарти от поездки в сборную ИрландииГлавный тренер «Эвертона» Рональд Куман пытается убедить полузащитника Джеймса Маккарти отказаться от вызова в сборную Ирландии, которая 12 ноября на выезде сыграет с командой Австрии в отборочном матче чемпионата мира-2018.ФИФА: Инженеры предложат решение, как стабилизировать поле на стадионе в ПетербургеФИФА прокомментировала ситуацию с выкатным полем на стадионе в Санкт-Петербурге, который должен принять матчи Кубка конфедераций в следующем году и ЧМ-2018.В Петербурге пройдет Кубок Владислава Радимова12 ноября в Дворце спортивных игр «Зенит» состоится благотворительный любительский турнир среди корпоративных команд Кубок Владислава Радимова.Тренер «Локомотива» Оганесян вошел в штаб сборной АрменииТренер «Локомотива» Саркис Оганесян приглашен в штаб сборной Армении, сообщается на официальном сайте московского клуба.Игорь Албин: Замечания по стадиону на Крестовском есть не только от ФИФА, но и от «Зенита», Ростехнадзора и ГосстройнадзораВице-губернатор Петербурга Игорь Албин рассказал о следующем визите ФИФА на стадион на Крестовском.Игорь Албин: Вибрации поля на Крестовском? Наше поле уникальное, оно требует особого отношенияВице-губернатор Петербурга Игорь Албин прокомментировал информацию о проблемах выкатного поля стадиона на Крестовском.Виталий Мутко: Налаживание трансляций со стадиона на Крестовском не будет стоить дополнительных суммВице-премьер правительства России и президент РФС Виталий Мутко рассказал о следующем визите ФИФА на стадион на Крестовском.Виталий Мутко: Поле стадиона на Крестовском? У нас есть план по устранению недочетов, мы справимсяВице-премьер правительства России и президент РФС Виталий Мутко прокомментировал информацию о недочетах с выкатным полем стадиона на Крестовском.Алексей Сорокин: Когда поле «Зенит-Арены» стабилизируется, тогда, думаю, не будет никаких вибрацийГенеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал новость о том, что инспекция ФИФА осталась недовольна выкатным полем на стадионе «Зенит-Арена» на Крестовском острове. Якобы оно не соответствует требованиям ФИФА по показателям вибрации.ФИФА признала выкатное поле стадиона на Крестовском острове непригодным для ЧМ-2018Инспекторы ФИФА, побывавшие на строящемся на Крестовском острове Петербурга стадионе, признали выкатное футбольное поле не соответствущим требованиям организации по показателям вибрации, сообщил ИА REGNUM информированный источник.Защитник «Амкара» с российским паспортом Идову впервые вызван в сборную НигерииЗащитник «Амкара» Брайан Идову впервые получил вызов в сборную Нигерии.Сборной Боливии засчитано два поражения в отборочном турнире к ЧМ-2018Дисциплинарный комитет FIFA наказал сборную Боливии техническими поражениями в двух матчах, состоявшихся в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2018.Клозе продолжит учиться на тренера и войдет в тренерский штаб сборной Германии, начиная с матча с Сан-МариноБывший форвард сборной Германии Мирослав Клозе объявил о завершении карьеры. В дальнейшем он планирует заняться тренерской работой.ФИФА не разрешила сборным Англии и Шотландии играть в футболках со знаком красного макаПо информации издания Mirror, ФИФА запретила сборным Англии и Шотландии играть в футболках со знаком красного мака, который является символом памяти жертв военных конфликтов.

Владислав Радимов
Владислав Радимоввсе новости
Стадион на Крестовском острове
Стадион на Крестовском острове
ЧМ-2018
ЧМ-2018

Cпецпредложение