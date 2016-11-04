Владислав Радимов: Когда все уляжется, мы будем гордиться новым стадионом в Петербурге
Стадион на Крестовском острове станет предметом
гордости болельщиков, считает главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов.
Напомним, что здесь пройдут матчи чемпионата мира
«Хо-хо! И Вау! Это я про новый стадион! Вот люди пишут, tрничают, усмехаются по поводу долгостроя, растущей сметы и прочее, а по мне так нереально круто и грандиозно! Понятное дело, я не специалист в области стадионостроения, но уверен - когда все уляжется, успокоится, то будем гордиться этим сооружением! И начнутся аханья-оханья всех, кто сюда пожалует! А если про сегодняшние недоделки... Ну да, не немцы, чего уж тут, сразу на отлично сделать не выходит. Как сказали сами строители: «после сдачи доделаем напильником!», - -написал Радимов в своем Instagram.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах в России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
Хо-хо! И Вау! Это я про новый стадион! Вот люди пишут, ёрничают, усмехаются по поводу долгостроя, растущей сметы и прочее, а по мне так нереально круто и грандиозно! Понятное дело, я не специалист в области стадионостроения, но уверен - когда все уляжется, успокоится, то будем гордиться этим сооружением! И начнутся аханья-оханья всех, кто сюда пожалует! А если про сегодняшние недоделки... Ну да, не немцы, чего уж тут, сразу на отлично сделать не выходит. Как сказали сами строители: "после сдачи доделаем напильником!" :)))) В любом случае, Зенит-Арена не на свалке строится, напротив, прародитель у него отличный: стадион им.Кирова, сам туда с радостью бегал мальчишкой на матчи Зенита! А потом дважды играл: за сборную - в день закрытия Игр доброй воли в 94-м и последний матч перед началом строительства, в 2006 - против Динамо! Одним словом - завидую футболистам, которые будут тут играть! ЗАВИДУЮ! 🙈🙈🙈😂😂😂Самый лучший стадион для самого лучшего Города 👆💪#петербург#зенитарена#