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Валерий Каменский: Руководство «Спартака» поддерживает Ярушкина

Источник:  Р-СпортКомментарии

Руководство «Спартака» планирует утвердить в должности исполняющего обязанности главного тренера команды Алексея Ярушкина. Об этом заявил вице-президент клуба Валерий Каменский.

«Он только начал работать. Начинание хорошее, просто нужно помочь ему немножко, он никогда не был главным тренером в КХЛ. У него команда хорошая, много опытных ребят. Все руководство его поддерживает.

Я думаю, нужно немного времени, чтобы показать результат. Планируем ли избавиться от приставки «исполняющий обязанности»? Планируем», – приводит «Р-Спорт» слова Каменского.

Напомним, 10 октября Ярушкин сменил отправленного в отставку главного тренера «Спартака» Германа Титова. В восьми следующих матчах красно-белые одержали четыре победы при четырех поражениях.

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