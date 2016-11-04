Гаджи Гаджиев: Анене и Прокофьев не тренировались перед матчем с ЦСКА

Анатолий Бышовец: Не думаю, что «Спартак» будет испытывать проблемы в матче с «Томью» без Промеса и Боккетти

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча между «Томью» и «Спартаком». Напомним, что командам предстоит сыграть в 13-м туре чемпионата России.