Гаджи Гаджиев: Анене и Прокофьев не тренировались перед матчем с ЦСКА
Накануне матча 13-го тура чемпионата России против ЦСКА
тренировку «Амкара» пропустили Чума Анене и Станислав Прокофьев. Об этом
сообщил главный тренер пермяков Гаджи Гаджиев.
«Мелких травм у нас
хватает. Есть отдельные футболисты, которые из-за этого пропускают тренировки.
Так, к примеру, в четверг не работал в общей группе Чума Анене. А в остальном
все поправились, все готовы, кроме Прокофьева, который заболел», - цитирует
Гаджиева «Р-Спорт».
Матч ЦСКА – «Амкар»
состоится 6 ноября. Начало в 19.00 по Москве.
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