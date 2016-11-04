Фатай признан лучшим игроком «Уфы» в октябре по версии болельщиков

Болельщики «Уфы» в голосовании на официальном сайте клуба определили лучшего игрока команды в октябре. Победил в голосовании нигерийский нападающий Кехинде Фатай.

В прошлом месяце «Уфа» провела четыре матча – с «Амкаром» (1:1), ЦСКА (0:1), «Ростовом» (0:0) и «Арсеналом» (2:0). Во всех этих матчах Фатай принял участие, а его голы в ворота «Амкара» и «Арсенала» помогли уфимцам набрать турнирные очки.

Второе место в опросе занял голкипер «Уфы» Андрей Лунев, набрав 19.2% от общего количества голосов. Замкнул тройку лучших игроков октября еще один нигерийский форвард «Уфы» Сильвестр Игбун – 18.8% всех голосов