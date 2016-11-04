Кейн сыграет в дерби с «Арсеналом»

Форвард «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино объявил, что форвард Харри Кейн сможет принять участие в дерби Северного Лондона с «Арсеналом».

«Я могу подтвердить, что я могу на него рассчитывать, – приводит Daily Mail слова Почеттино. – Мне предстоит решить, начнет ли он матч в стартовом составе или в запасе. Но я доволен, он провел хорошую тренировку. Последние несколько сезонов он был очень важным игроком для нас. Он очень важен, когда находится в хорошей форме».

Напомним, «шпоры» не могут добиться победы в шести последних матчах. Кейн не играл с середины сентября, когда получил повреждение связок колена.

Матч 11-го тура премьер-лиги «Арсенал» – «Тоттенхэм» пройдет 6 ноября на стадионе «Эмирейтс». Начало – 15:00 (мск).