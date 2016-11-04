Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Джокович4:6, 6:7Чилич
Теннис  Бердых4:5Маррэй
Футбол  Малага- : -Спортинг
Баскетбол  Жальгирис80 : 83Дарушафака
Футбол  Монпелье- : -Марсель
Теннис  Тсонга- : -Раонич
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кейн сыграет в дерби с «Арсеналом»

Источник:  Daily MailКомментарии

Форвард «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино объявил, что форвард Харри Кейн сможет принять участие в дерби Северного Лондона с «Арсеналом».

«Я могу подтвердить, что я могу на него рассчитывать, – приводит Daily Mail слова Почеттино. – Мне предстоит решить, начнет ли он матч в стартовом составе или в запасе. Но я доволен, он провел хорошую тренировку. Последние несколько сезонов он был очень важным игроком для нас. Он очень важен, когда находится в хорошей форме».

Напомним, «шпоры» не могут добиться победы в шести последних матчах. Кейн не играл с середины сентября, когда получил повреждение связок колена.

Матч 11-го тура премьер-лиги «Арсенал» – «Тоттенхэм» пройдет 6 ноября на стадионе «Эмирейтс». Начало – 15:00 (мск).

Матч

Арсенал - Тоттенхэм

Место и дата

06 ноября 15:00, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Венгер, Конте и Клопп претендуют на премию лучшему тренеру месяца в АПЛАнглийская премьер лига назвала номинантов на премию «Главный тренер октября».Юрген Клопп: Может, в январе «Манчестер Юнайтед» будет рад, что больше не играет в ЕвропеГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не считает, что отсутствие еврокубков является преимущество его команды перед конкурентами.«Реал» проявлял интерес к ВенгеруРуководство мадридского «Реала» рассматривало кандидатуру Арсена Венгера на пост главного тренера. Об этом сообщают британские СМИ.Джанни Инфантино: ФИФА нужно разработать лимит на игроков в составе клубаПрезидент ФИФА Джанни Инфантино высказался за ограничение количества игроков в составах команд, что помешает ведущим клубам подписывать футболистов в юном возрасте, после чего раздавать в аренды.«Ливерпуль» назначил Эдвардса на должность спортивного директораРуководство футбольного клуба «Ливерпуль» назначило новым спортивным директором клуба Майкла Эдвардса.Туре принес извинения «Манчестер Сити» и выразил надежду вновь выступать за «горожан»Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре принес извинения за слова своего агента Дмитрия Селюка, который ранее вступил в конфликт с наставником команды Хосепом Гвардиолой.Неймар: Коутиньо – настоящая звезда, хочу поиграть с ним в «Барселоне»Полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Неймар изъявил желание играть в одной команде со своим партнером по сборной Фелиппе Коутиньо, который выступает за «Ливерпуль».Пол Скоулз: У меня уже два года депрессия от игры «Манчестер Юнайтед»Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз прокомментировал выступление «красных дьяволов» в нынешнем сезоне.Куман отговаривает Маккарти от поездки в сборную ИрландииГлавный тренер «Эвертона» Рональд Куман пытается убедить полузащитника Джеймса Маккарти отказаться от вызова в сборную Ирландии, которая 12 ноября на выезде сыграет с командой Австрии в отборочном матче чемпионата мира-2018.Бербатов может продолжить карьеру в «Суонси»Главный тренер «Суонси» Боб Брэдли сообщил об интересе клуба к нападающему Димитару Бербатову.Шкодран Мустафи: Не хочу хвалить Озила, иначе он опять возомнит себя лучшим в миреЗащитник лондонского «Арсенала» Шкодран Мустафи прокомментировал победный гол Месута Озила в матче с «Лудогорцем» (3:2).В «Торино» намерены воспользоваться напряженными отношениями между Хартом и ГвардиолойТренерский штаб и руководство «Торино» довольны выступлениями голкипера «Манчестер Сити» Джо Харта и планируют продлить его аренду. Об этом сообщает Tuttosport.Дик Адвокат: Депай слишком хорош, чтобы сидеть на лавке «Манчестер Юнайтед»Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат оценил профессиональные качества полузащитника «Манчестер Юнайтед» Мемфиса Депая. По словам специалиста, игроку сборной Голландии следует покинуть стан английского клуба.Энди Кэрролл стал жертвой вооруженного нападенияФорвард «Вест Хэма» Энди Кэрролл подвергся вооруженному нападению после окончания тренировки лондонского клуба.Уго Льорис: К дерби с «Арсеналом» мы подходим в состоянии хуже некудаГолкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис считает, что предстоящий принципиальнейший матч с «Арсеналом» в 11-м туре чемпионата Англии станет для его команды проверкой на прочность.Артета спровоцировал конфликт с Месси, назвав его идиотомКак сообщает телеканал La Sexta, конфликт после матча между «Манчестер Сити» и «Барселоной» спровоцировал тренер «горожан» Микель Артета.Президент «Барселоны»: Знаем об интересе «Манчестер Юнайтед» к СуаресуПрезидент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал информацию об интересе к форварду сине-гранатовых Луису Суаресу со стороны «Манчестер Юнайтед».«Реал» рассчитывает приобрести АгуэроФорвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может вернуться в чемпионат Испании.Майкл Оуэн: Варди не убедил меня, что является истинным бомбардиромБывший форвард сборной Англии Майкл Оуэн высказался о бомбардирских способностях форварда «Лестера» Джейми Варди.«Гуанчжоу Эвергранд» готов предложить Терри контракт с зарплатой в 8 миллионов фунтов в годЗащитник «Челси» Джон Терри следующим летом может получить заманчивое предложение из Китая. Клуб «Гуанчжоу Эвергранд» рассматривает возможность пригласить 35-летнего игрока обороны и готов предложить ему контракт с зарплатой в восемь миллионов фунтов в год.

Тоттенхэм
Тоттенхэмкалендарьстатистика
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Маурисио Почеттино
Маурисио Почеттиновсе новости
Харри Кейн
Харри Кейнвсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение