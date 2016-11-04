Хиддинк откажется от переговоров с «Интером»
Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк, вероятнее всего,
не займет пост главного тренера «Интера». Об этом сообщают итальянские СМИ.
Как информирует ANSA,
кроме Хиддинка, «Интер» рассматривает кандидатуры Стефано Пиоли, Франческо
Гвидолина и Марселино Гарсии Тораля. Хиддинку предложили провести переговоры в
качестве одного из кандидатов, но, по имеющимся данным, голландского специалиста
это не устраивает. Он готов возглавить «Интер», но вести переговоры готов
только в том случае, если предложение будет сделано конкретно ему, а не
нескольким тренерам.
Напомним, что ранее пост
главного тренера «Интера» покинул Франк де Бур.
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